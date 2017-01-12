SOCAR начинает выплату процентов по облигациям

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) начинает выплату процентов по долларовым облигациям компании.

Как сообщили Report из SOCAR Capital, проценты по облигациям номиналом 1 000 долларов с доходностью 5% годовых будут выплачиваться 4 раза в год (ежеквартально).

Первые проценты будут выплачены 17 января.

Процентные начисления по каждой облигации составляют 12,5 долларов. Владельцы облигаций могут использовать эти деньги по своему усмотрению, сохранить на банковском счету, обналичить или же приобрести на них облигации.

Процентные начисления по облигациям общим объемом 100 млн. долларов ежеквартально составят 1,25 млн. долларов, а за год - 5 млн. долларов. Последующие выплаты по процентам состоятся 17 апреля, 17 июля и 17 октября.

"Преимуществом облигаций SOCAR является их выпуск в долларах, фиксированная минимальная цена покупки (не ниже 1 000 долларов), высокая ликвидность. Облигации можно обналичить без потерь в считанные минуты. Это большое преимущество для инвесторов, которым не обладает ни один из финансовых инструментов. Сейчас облигации SOCAR можно приобрести по выгодной цене на вторичном рынке. Для этого следует обратиться в центры Службы ASAN №1 и №5, а также на горячую линию *1999 или сайт www.socaristiqraz.az", - говорится в информации.