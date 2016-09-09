SOCAR готовится к выпуску облигаций для граждан Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена предоставить новые инвестиционные возможности гражданам Азербайджана. Об этом сообщили Report в SOCAR.

По информации, речь идет об облигациях компании. Ценные бумаги SOCAR 16 сентября будут представлены общественности.

В продажу облигации поступят в период с 20 сентября по 10 октября. Доходность облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов каждая составит 5% годовых. Проценты будут выплачиваться каждые три месяца. Налог с дохода взиматься не будет.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке www.socaristiqraz.az.