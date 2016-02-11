​SOCAR Georgia Petroleum в прошлом году открыл в Грузии 8 АЗС

Тбилиси. 11 февраля. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Georgia Petroleum в 2015 году построила и сдала в эксплуатацию 8 АЗС, из них 2 бензиновые, 6 - газовые заправки. Как сообщает Report со ссылкой на компанию, в этих пунктах обеспечены постоянной работой 50 человек.

Компания стала победителем тендера по постройке многофункционального комплекса на автомагистрали Восток-Запад Грузии и сейчас идет подготовка к строительству: "В прошлом году в центре Тбилиси открылся Центр обслуживания компании".

За отчетный период SOCAR Georgia Petroleum за счет собственных средств и кредитов инвестировал 5,166 млн. лари в различные отрасли в Грузии, а также выплатил в госбюджет страны 109,241 млн. лари. В то же время 118,1 тыс. лари направлено на спонсорство, 2 433 лари - благотворительность.

За рациональную деятельность компания SOCAR Georgia Petroleum в 2015 году удостоена звания "Промышленный лидер" и медали Союза национальных бизнес-рейтингов Грузии, Почетной грамоты Национальной службы статистики. Компания занимает первое место в ряду грузинских импортеров битума.

Один из сотрудников компании удостоился почетного звания "Заслуженный деятель нефтегазовой сферы", 15 сотрудников награждены почетными грамотами Федерации профсоюзов Грузии.

"Компания намерена в 2016 году расширить деятельность и сферы вложения инвестиций в Грузии. В этих целях уже разработан ряд проектов", - сообщили в компании.