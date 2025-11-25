Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Собрание акционеров Unibank пройдет в декабре

    Финансы
    • 25 ноября, 2025
    • 09:11
    Собрание акционеров Unibank пройдет в декабре

    Внеочередное общее собрание акционеров ОАО Unibank состоится 23 декабря в 15:00.

    Как сообщает Report, собрание пройдет удаленно через Zoom в головном офисе банка по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Рашида Бейбутова, 55.

    В повестку дня заседания включены вопросы, касающиеся организационной структуры Unibank, в том числе органов управления.

    Unibank создан в 2002 году путем слияния двух коммерческих банков Азербайджана - Mbank (действующего с 1992 года) и Promtexbank (действующего с 1994 года). Его уставный капитал составляет 149,386 млн манатов. 94,08% акций банка принадлежат Эльдару Гарибову (председателю Наблюдательного совета), 5,92% - другим юридическим и физическим лицам.

    Unibank акционеры собрание акционеров
    "Unibank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Последние новости

    09:23
    Видео

    В Баку произошел пожар в доме, два человека пострадали

    Происшествия
    09:23

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сыграет с "Наполи" в Италии

    Футбол
    09:18

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2025)

    Финансы
    09:14

    "Азербайджанское промышленное страхование" утвердит бюджет на 2026 год

    Финансы
    09:11

    Собрание акционеров Unibank пройдет в декабре

    Финансы
    09:04

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.11.2025)

    Финансы
    08:57

    Глава "Роснефти": КНР идет к созданию новой энергосистемы с вложениями в $900 млрд

    Другие страны
    08:46

    Лидеры Японии и США обсудили Украину

    Другие страны
    08:27

    В Баку на ряде основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей