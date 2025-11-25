Собрание акционеров Unibank пройдет в декабре
Финансы
- 25 ноября, 2025
- 09:11
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО Unibank состоится 23 декабря в 15:00.
Как сообщает Report, собрание пройдет удаленно через Zoom в головном офисе банка по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Рашида Бейбутова, 55.
В повестку дня заседания включены вопросы, касающиеся организационной структуры Unibank, в том числе органов управления.
Unibank создан в 2002 году путем слияния двух коммерческих банков Азербайджана - Mbank (действующего с 1992 года) и Promtexbank (действующего с 1994 года). Его уставный капитал составляет 149,386 млн манатов. 94,08% акций банка принадлежат Эльдару Гарибову (председателю Наблюдательного совета), 5,92% - другим юридическим и физическим лицам.
Последние новости
09:23
Видео
В Баку произошел пожар в доме, два человека пострадалиПроисшествия
09:23
Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сыграет с "Наполи" в ИталииФутбол
09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2025)Финансы
09:14
"Азербайджанское промышленное страхование" утвердит бюджет на 2026 годФинансы
09:11
Собрание акционеров Unibank пройдет в декабреФинансы
09:04
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.11.2025)Финансы
08:57
Глава "Роснефти": КНР идет к созданию новой энергосистемы с вложениями в $900 млрдДругие страны
08:46
Лидеры Японии и США обсудили УкраинуДругие страны
08:27