    • 17 марта, 2026
    • 12:01
    ЦБА анализирует влияние на Азербайджан эскалации на Ближнем Востоке

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проводит анализ влияния на Азербайджан событий, происходящих вокруг Ирана.

    Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров.

    "Мы прогнозировали профицит баланса текущих операций в 2026 году на уровне $2,8–3 млрд. В то же время продолжаем следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Эти события начались около двух недель назад и уже привели к росту мировых цен на сырье. При этом пока сохраняется неопределенность относительно того, будет ли этот рост временным или устойчивым. В связи с этим обновленный прогноз влияния происходящего на баланс текущих операций пока не представлен", - сказал он.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Самир Насиров
    AMB İran ətrafına baş verən hadisələrin ölkəmizə təsirini təhlil edir
