ЦБА анализирует влияние на Азербайджан эскалации на Ближнем Востоке

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проводит анализ влияния на Азербайджан событий, происходящих вокруг Ирана.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров.

"Мы прогнозировали профицит баланса текущих операций в 2026 году на уровне $2,8–3 млрд. В то же время продолжаем следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Эти события начались около двух недель назад и уже привели к росту мировых цен на сырье. При этом пока сохраняется неопределенность относительно того, будет ли этот рост временным или устойчивым. В связи с этим обновленный прогноз влияния происходящего на баланс текущих операций пока не представлен", - сказал он.