İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    AMB İran ətrafına baş verən hadisələrin ölkəmizə təsirini təhlil edir

    Maliyyə
    • 17 mart, 2026
    • 11:44
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) İran ətrafında baş verən hadisələrin ölkəmizə təsirləri ilə bağlı təhlillər aparılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-də keçirilən brifinqdə qurumun Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bildirib.

    "Biz 2026-cı ildə cari əməliyyatlar balansının profisitini 2,8-3 milyard ABŞ dolları proqnozlaşdırmışıq. Eyni zamanda Yaxın Şərq regionunda baş verən hadisələri izləyirik. Amma bu hadisələr təxminən 2 həftədir ki, başlayıb və nəticədə qlobal əmtəə qiymətlərinin artımı müşahidə olunur. Amma bunun nə dərəcədə keçici və qalıcı olması ilə bağlı hələ də suallar var. Odur ki, baş verənlərin cari əməliyyatlar balansına necə təsir edəcəyi ilə bağlı yenilənmiş proqnozumuz yoxdur",- deyə o qeyd edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Samir Nəsirov
    ЦБА анализирует влияние на Азербайджан эскалации на Ближнем Востоке

