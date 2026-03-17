    Недалеко от аэропорта Франкфурта произошла стрельба, погибли двое

    В германском городе Раунхайме, расположенном рядом с аэропортом Франкфурта, в бистро застрелили двух человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Spiegel со ссылкой на полицию.

    Согласно данным, около 03:45 вооруженный человек вошел в бистро и открыл огонь по двум людям. Оба скончались от полученных ранений еще на месте.

    Преступник скрылся, сейчас ведется его розыск. К поискам также привлечен вертолет.

