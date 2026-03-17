Завтра в Азербайджане ожидается до 17° тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 18 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром местами возможна изморось, будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8, днем - 10-15 тепла. Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 65-70%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах выпадет снег, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10 , днем - 12-17° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 7-12° тепла.