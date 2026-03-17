Завтра в Азербайджане ожидается до 17° тепла
Экология
- 17 марта, 2026
- 12:29
В Баку и на Абшеронском полуострове 18 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром местами возможна изморось, будет преобладать северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 5-8, днем - 10-15 тепла. Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 65-70%.
В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах выпадет снег, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 5-10 , днем - 12-17° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 7-12° тепла.
12:57
В селе Хоровлу пройдет ярмарка трудаВнутренняя политика
12:55
В Азербайджане ужесточают ответственность за нецелевое использование бюджетных средствМилли Меджлис
12:54
Фото
Видео
В пожаре в многоэтажке в Баку пострадали 7 человек - ОБНОВЛЕНО-3Происшествия
12:52
Гомбосурэн Мунхбаяр: Монголия и Азербайджан обсуждают запуск прямых авиарейсовВнешняя политика
12:48
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения "Басидж"Другие страны
12:47
Резиденты Азербайджана инвестировали за рубеж более $2,5 млрд в 2025 годуФинансы
12:46
Евразийский банк развития прогнозирует цены на нефть в 2026 году в диапазоне $75-85Энергетика
12:45
Азербайджан за два месяца экспортировал в Армению продукцию на $4,2 млнБизнес
12:41