    МЧС эвакуирует жителей охваченного пожаром здания на проспекте Ходжалы - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 17 марта, 2026
    • 12:03
    МЧС эвакуирует жителей охваченного пожаром здания на проспекте Ходжалы - ОБНОВЛЕНО

    Сотрудники МЧС эвакуируют жителей жилого здания на проспекте Ходжалы, где произошел пожар.

    Как сообщает корреспондент Report c места событий, на месте работают пожарные, полиция и бригады скорой помощи.

    Некоторые жители отравились дымом, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

    Продолжаются мероприятия по тушению пожара.

    В жилом доме в Баку произошел пожар, на месте работают подразделения МЧС.

    Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, пожар произошел в жилом здании на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе столицы.

    На месте работают силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. В настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются.

    Пожар в жилом доме Хатаинский район Баку
    Bakıda yaşayış binasında yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-3
