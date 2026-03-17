МЧС эвакуирует жителей охваченного пожаром здания на проспекте Ходжалы - ОБНОВЛЕНО

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей жилого здания на проспекте Ходжалы, где произошел пожар.

Как сообщает корреспондент Report c места событий, на месте работают пожарные, полиция и бригады скорой помощи.

Некоторые жители отравились дымом, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Продолжаются мероприятия по тушению пожара.

11:50

