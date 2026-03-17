МЧС эвакуирует жителей охваченного пожаром здания на проспекте Ходжалы - ОБНОВЛЕНО
Происшествия
- 17 марта, 2026
- 12:03
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей жилого здания на проспекте Ходжалы, где произошел пожар.
Как сообщает корреспондент Report c места событий, на месте работают пожарные, полиция и бригады скорой помощи.
Некоторые жители отравились дымом, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Продолжаются мероприятия по тушению пожара.
В жилом доме в Баку произошел пожар, на месте работают подразделения МЧС.
Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, пожар произошел в жилом здании на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе столицы.
На месте работают силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. В настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются.
