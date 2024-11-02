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Снизился реальный эффективный курс азербайджанского маната

Снизился реальный эффективный курс азербайджанского маната 10:05
Финансы
2 ноября 2024 г. 10:25
Снизился реальный эффективный курс азербайджанского маната

По состоянию на 1 октября этого года номинальный эффективный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам составил 103,5 пункта, что на 0,2 пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем, на 1,5 пункта больше по сравнению с началом года и на 0,4 пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Реальный эффективный курс маната по состоянию на 1 октября составил 118,2 пункта, что на 0,6 пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем, на 3,2 пункта меньше по сравнению с началом года и на 5,1 пункта меньше в годовом сравнении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan manatının real effektiv məzənnəsi azalıb

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