    СНГ разработает единый статистический классификатор видов экономической деятельности - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    • 24 сентября, 2025
    • 18:13
    СНГ разработает единый статистический классификатор видов экономической деятельности - ЭКСКЛЮЗИВ

    Межгосударственный статистический комитет СНГ намерен приступить к разработке модельного статистического классификатора видов экономической деятельности для стран Содружества.

    Как сообщил Report председатель комитета Константин Лайкам в кулуарах III Международного статистического форума СНГ в Баку, данная работа позволит максимально приблизить систему СНГ к европейским стандартам.

    "Вся статистика основана на классификациях. Ключевым является классификатор видов экономической деятельности, который регулярно пересматривается: появляются новые услуги и товары, а устаревшие уходят с рынка. Недавно была опубликована новая версия классификатора Еврокомиссии - NACE 2.1. В ней предусмотрены переходные ключи от старого классификатора к новому и наоборот. Наша задача - сопоставить его с европейской системой и подготовить полный перевод", - отметил К. Лайкам.

    По его словам, если ранее подобная работа занимала три года и более, то теперь планируется завершить ее примерно за год. В процессе будет использоваться искусственный интеллект, который должен помочь подготовить первый черновик перевода уже к февралю следующего года. После этого документ пройдет экспертную проверку и доработку.

    "Модельный классификатор задуман как единая основа для всех стран СНГ. При этом предполагается его адаптация: к четырем знакам европейского стандарта планируется добавить пятый, а возможно и шестой знак, чтобы отразить специфику каждой страны. После перевода классификатор будет направлен государствам СНГ для согласования этих дополнительных элементов, и лишь затем утвержден в качестве модельного документа, рекомендованного к применению", - сказал К. Лайкам.

