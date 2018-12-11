СМИ: Великобритания потратила 120 тысяч долларов на рекламу Brexit

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Великобритании потратило более 120 тыс. долларов на рекламу в социальной сети Facebook соглашения по Brexit.

Как передает Report, об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, кабмин Британии потратил эту сумму на продвижение 11 видеороликов в течении недели.

Как отмечается, размещение рекламы было связано с опасениями провала голосования по сделке об условиях выхода Британии из состава ЕС в парламенте страны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй отменила парламентское голосование по соглашению об условиях Brexit.