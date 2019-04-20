​Сменился председатель правления ОАО “Azərbaycan Sənaye Sığorta”

Председатель Совета директоров страховой компании “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Угур Чаглар освобожден от занимаемой должности.

Об этом передает Report со ссылкой на компанию.

Отмечается, что преемником Чаглара стал Доган Тандоган, который также является главой правления Азербайджанского промышленного банка, входящего в состав ООО “Azersun Holdinq”.

Напомним, что ОАО “Azərbaycan Sənaye Sığorta“ было создано в 2008 году. Уставной капитал страховой компании составляет 11 миллионов манатов. 75 процентов акций “Azərbaycan Sənaye Sığorta“ принадлежат ООО “Anadolu İnvestment Company”, 25 – ОАО “Азербайджанский промышленный банк”.