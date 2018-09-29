Сменился директор регионального подразделения Visa по странам СНГ

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сменился директор регионального подразделения компании Visa по странам СНГ.

Как сообщили Report в компании, Вера Платонова была назначена старшим вице-президентом компании Visa, а также директором регионального подразделения компании по странам СНГ и Юго-Восточной Европы.

Вера Платонова уже работала в компании Visa в Украине с 2007 по 2010 годы и теперь будет руководить всей деятельностью компании Visa на семнадцати рынках стран Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Европы.

Она будет находиться в прямом подчинении Эндрю Торре, регионального президента в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA), и войдет в руководство Visa СЕМЕА.