Сменилось руководство НКО "Идеал Кредит"

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный директор небанковской кредитной организации "Идеал Кредит" Эльман Агрылы освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, в настоящее время НКО руководит Губад Губадов.

Он также является учредителем "Идеал Кредита" и имеет в нем 75%. Другим учредителем НКО является Хураман Губадова (25%).

Напомним, что "Идеал Кредит" начал функционировать в 2003 году под названием "Умид Кредит", в 2010 году сменил название на Finans Texnoloji, а в 2014 году вновь осуществил ребрендинг в связи с заменой акционеров. Его уставной капитал составляет 646,7 тыс. манатов.