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Служба восстановления, строительства и управления выбрала аудитора

Служба восстановления, строительства и управления выбрала аудитора Служба восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах подвела итоги запроса котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2024 год в соответствии с международными стандартами.
Финансы
25 июня 2025 г. 09:34
Служба восстановления, строительства и управления выбрала аудитора

Служба восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах подвела итоги запроса котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2024 год в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем запроса стало ООО Grovv Audit and Consulting.

Компании-победителю будет выплачено 23 600 манатов.

В прошлом году победителем запроса стало ООО VXA-Audit. Компании было выплачено 17 140 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçib

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