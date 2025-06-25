Служба восстановления, строительства и управления выбрала аудитора

Служба восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах подвела итоги запроса котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2024 год в соответствии с международными стандартами.

Служба восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах подвела итоги запроса котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2024 год в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем запроса стало ООО Grovv Audit and Consulting.

Компании-победителю будет выплачено 23 600 манатов.

В прошлом году победителем запроса стало ООО VXA-Audit. Компании было выплачено 17 140 манатов.