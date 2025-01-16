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Служба восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах выбирает аудитора

Служба восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах выбирает аудитора Служба восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах объявила запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.
Финансы
16 января 2025 г. 17:56
Служба восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах выбирает аудитора

Служба восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах объявила запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 102 маната.

Претенденты могут представить свои предложения до 4 февраля в офис службы в Зангилане.

Рассмотрение предложений состоится 4 февраля в 15:00 по указанному адресу.

Победителем запроса котировок на аудит финансовой отчетности Службы за 2023 год стало ООО VXA-Audit. Компании-победителю было выплачено 17 140 манатов.

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