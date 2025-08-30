Скорость обращения маната в июле выросла

Скорость обращения азербайджанского маната на 1 августа 2025 года составила 3,39 пункта, что на 0,02 пункта больше, чем месяцем ранее, но на 0,06 пункта меньше показателя начала года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк.

В годовом сравнении показатель снизился на 0,02 пункта.

Согласно статистике ЦБА, минимальное значение скорости обращения маната за последние 20 лет было зафиксировано в январе 2015 года, накануне первой девальвации, - 2,68 пункта. Максимальный показатель отмечен в 2005 году и составил 15,72 пункта.