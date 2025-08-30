    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    Скорость обращения маната в июле выросла

    Финансы
    • 30 августа, 2025
    • 11:04
    Скорость обращения маната в июле выросла

    Скорость обращения азербайджанского маната на 1 августа 2025 года составила 3,39 пункта, что на 0,02 пункта больше, чем месяцем ранее, но на 0,06 пункта меньше показателя начала года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк.

    В годовом сравнении показатель снизился на 0,02 пункта.

    Согласно статистике ЦБА, минимальное значение скорости обращения маната за последние 20 лет было зафиксировано в январе 2015 года, накануне первой девальвации, - 2,68 пункта. Максимальный показатель отмечен в 2005 году и составил 15,72 пункта.

    Азербайджан   манат   обращение  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti iyulda artıb
    Английская версия Английская версия
    Circulation speed of Azerbaijani manat rose in July

    Последние новости

    12:39
    Фото

    Бакинский центр мультикультурализма и комитет ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве

    Внешняя политика
    12:34

    Франция призывает США разрешить Махмуду Аббасу посетить Генассамблею ООН

    Другие страны
    12:28

    В Шувеляне открылись новые общественные пляжи

    Туризм
    12:26

    В Лянкяране вынесен приговор по делу об убийстве 23-летней давности

    Происшествия
    12:17
    Фото

    Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    12:13

    Билеты на поезд Баку-Агдам распроданы за три дня

    Инфраструктура
    12:04

    В аэропорту Сочи задерживается более 40 рейсов

    Другие страны
    12:03

    Ипотечный фонд приобрел квартиры для сдачи в аренду на побережье Каспия

    Инфраструктура
    11:28

    Египет подписал соглашения на сумму более $340 млн на разведку нефти и газа

    Энергетика
    Лента новостей