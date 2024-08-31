Скорость обращения азербайджанского маната в июле незначительно возросла

Скорость обращения азербайджанского маната в июле незначительно возросла

По состоянию на 1 августа текущего года курс обращения азербайджанского маната составил 3,41 пункта, что на 0,02 пункта больше, чем на 1 июля, на 0,07 пункта меньше, чем в начале года, и на 0,39 пункта меньше, чем год назад.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Отметим, что согласно статистике ЦБА, самый низкий порог скорости обращения маната за последние 17 лет был зафиксирован в конце января 2015 года, накануне первой за последние годы девальвации, и составил 2,68 пункта. А самый высокий уровень этого показателя был зафиксирован в 2005 году (15,72 пункта).