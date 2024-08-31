О нас

Скорость обращения азербайджанского маната в июле незначительно возросла

Скорость обращения азербайджанского маната в июле незначительно возросла Скорость обращения азербайджанского маната в июле незначительно возросла
Финансы
31 августа 2024 г. 09:44
Скорость обращения азербайджанского маната в июле незначительно возросла

По состоянию на 1 августа текущего года курс обращения азербайджанского маната составил 3,41 пункта, что на 0,02 пункта больше, чем на 1 июля, на 0,07 пункта меньше, чем в начале года, и на 0,39 пункта меньше, чем год назад.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Отметим, что согласно статистике ЦБА, самый низкий порог скорости обращения маната за последние 17 лет был зафиксирован в конце января 2015 года, накануне первой за последние годы девальвации, и составил 2,68 пункта. А самый высокий уровень этого показателя был зафиксирован в 2005 году (15,72 пункта).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan manatının dövretmə sürəti iyulda cüzi artıb

Самое читаемое

Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
ФотоВ Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
29 августа 2024 г. 12:16
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
28 августа 2024 г. 18:10
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
28 августа 2024 г. 12:27
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
29 августа 2024 г. 11:47
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
28 августа 2024 г. 18:13
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
25 августа 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi