    Скорость оборота азербайджанского маната снизилась в августе

    Финансы
    • 30 сентября, 2025
    • 14:38
    На 1 сентября этого года скорость оборота национальной валюты Азербайджана - маната составила 3,38 пункта.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 0,01 пункта меньше по сравнению с 1 августа, на 0,07 пункта меньше по сравнению с началом года и на 0,06 пункта меньше по сравнению с 1 сентября прошлого года.

    манат оборот ЦБА
    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti avqustda azalıb

