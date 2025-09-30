Скорость оборота азербайджанского маната снизилась в августе
Финансы
- 30 сентября, 2025
- 14:38
На 1 сентября этого года скорость оборота национальной валюты Азербайджана - маната составила 3,38 пункта.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 0,01 пункта меньше по сравнению с 1 августа, на 0,07 пункта меньше по сравнению с началом года и на 0,06 пункта меньше по сравнению с 1 сентября прошлого года.
