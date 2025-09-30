Azərbaycan manatının dövretmə sürəti avqustda azalıb
Maliyyə
- 30 sentyabr, 2025
- 14:19
Bu il sentyabrın 1-nə Azərbaycanın milli valyutası - manatın dövretmə sürəti 3,38 bənd təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, avqustun 1-i ilə müqayisədə 0,01 bənd, ilin əvvəli ilə müqayisədə 0,07 bənd, ötən il sentyabrın 1-nə nisbətən isə 0,06 bənd azdır.
AMB-nin statistikasına əsasən, manatın dövretmə sürətinin son 20 il ərzində ən aşağı həddi 2015-ci ilin yanvar ayının yekununda, yəni son illərin ilk devalvasiyası ərəfəsində qeydə alınıb və 2,68 bənd təşkil edib. Bu göstəricinin ən yüksək həddi isə 2005-ci ildə (15,72 bənd) qeydə alınıb.
Son xəbərlər
15:04
Foto
Rusiyanın bombaladığı Donetsk vilayətinin Konstatinovka şəhərindən - FOTOREPORTAJDigər ölkələr
15:04
Kvaratsxeliya UEFA Çempionlar Liqasında növbəti oyunu buraxacaqFutbol
15:01
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Hədəfimiz III MDB Oyunlarının qalibi olmaqdır"Komanda
14:59
Allahşükür Paşazadə ABŞ-yə səfərə yola düşürDin
14:59
Qətər və Misir Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını HƏMAS-a təqdim edibDigər ölkələr
14:58
"Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 13 %-ə yaxın azalıbSənaye
14:55
İtaliya Prezidenti Azərbaycana ikigünlük səfərə gəlirXarici siyasət
14:54
Foto
Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi başa çatıb - YENİLƏNİBHadisə
14:53