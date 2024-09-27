Скончалась экс-глава бакинского офиса ЕБРР

09:15

Скончалась экс-глава бакинского офиса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Камола Махмудова.

Как сообщает Report, Махмудова скончалась в Лондоне в возрасте 48 лет после продолжительной болезни.

Напомним, что Камола Махмудова родилась в 1976 году в Ташкенте. Она являлась инициатором и активным участником ряда образовательных, социальных и благотворительных проектов. Похороны Махмудовой состоятся сегодня в Лондоне.

Отметим, что Махмудова в октябре 2021 года была назначена главой представительства ЕБРР в Азербайджане и занимала данную должность до июля 2023 года.