О нас

Скончалась экс-глава бакинского офиса ЕБРР

Скончалась экс-глава бакинского офиса ЕБРР 09:15
Финансы
27 сентября 2024 г. 09:24
Скончалась экс-глава бакинского офиса ЕБРР

Скончалась экс-глава бакинского офиса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Камола Махмудова.

Как сообщает Report, Махмудова скончалась в Лондоне в возрасте 48 лет после продолжительной болезни.

Напомним, что Камола Махмудова родилась в 1976 году в Ташкенте. Она являлась инициатором и активным участником ряда образовательных, социальных и благотворительных проектов. Похороны Махмудовой состоятся сегодня в Лондоне.

Отметим, что Махмудова в октябре 2021 года была назначена главой представительства ЕБРР в Азербайджане и занимала данную должность до июля 2023 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке EBRD-nin Bakı ofisinin keçmiş rəhbəri vəfat edib

Самое важное

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
26 сентября 2024 г. 19:27
В Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
ФотоВ Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
25 сентября 2024 г. 19:58
На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi