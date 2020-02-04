Сколько потеряет мировой ВВП в 2020 году из-за коронавируса?

Рост мирового ВВП в 2020 году замедлится из-за распространения коронавируса на 0,1—0,2 процентного пункта и составит 3,25%.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на прогноз американского банка Goldman Sachs.

«По оценке американского банка, замедление роста мирового ВВП в 2020 году составит 0,1—0,2 процентного пункта по базовому сценарию, который предполагает, что темпы распространения вируса значительно замедлятся к февралю-марту благодаря реакции китайский властей», — пишет газета.

В сообщении отмечается, что рост мирового ВВП, по оценке банка, составит 3,25% в текущем году, что немного выше показателя прошлого года в 3,1%.

При этом главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус (Jan Hatzius) отметил, что мировой ВВП может потерять 0,3 п. п. в том случае, если распространение вируса не замедлится во II квартале. «В таком случае нам придется ждать 2021 года, чтобы увидеть ускорение мирового ВВП», — приводятся в релизе слова Яна Хатциуса.

По оценке Goldman Sachs, в I квартале текущего года ущерб от коронавируса будет наиболее весомым и не сможет быть полностью компенсированным во II квартале.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысяч человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.