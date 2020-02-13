Сколько человек в Азербайджане зарабатывают более 8 тыс. манатов? - ЭКСКЛЮЗИВ

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Налоговые льготы не вечны, они применяются в течение определенного периода времени. Для компенсации потерь бюджета из-за льгот у нас достаточно большой потенциал.

Об этом сообщил Report заместитель министра налогов Сахиб Алекперов.

По его словам, эти потери компенсируются косвенно: "К примеру, в сельском хозяйстве более 20 лет не взымается никаких налогов, кроме земельного. Сумма этой льготы исчисляется сотнями миллионов манатов. Эта сумма могла бы поступать в бюджет, но остается в распоряжении производителей сельхозпродукции. С прошлого года работающие в частном секторе и ненефтегазовой отрасли физлица с ежемесячным доходом до 8 тыс. манатов не облагаются подоходным налогом. В Азербайджане свыше 600 человек зарабатывают более 8 тыс. манатов. Мы не считаем это потерей для госбюджета. Все это делается для обеспечения прозрачности. Честность компенсирует эти потери. Именно поэтому в прошлом году обеспечено поступление в госбюджет дополнительно одного миллиарда манатов", - сказал Сахиб Алекперов.