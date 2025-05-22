Сиявуш Новрузов: Единая информационная система муниципалитетов предотвратит случаи коррупции

15:19 Единая информационная система муниципалитетов, которую планируется создать в Азербайджане, будет способствовать предотвращению коррупции, повышению прозрачности и подотчетности в управлении.

Единая информационная система муниципалитетов, которую планируется создать в Азербайджане, будет содействовать предотвращению коррупции, повышению прозрачности и подотчетности в управлении.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на заседании, проведенном в формате видеоконференции.

Он напомнил, что для создания единой информационной системы предусматривается внесение изменений в Налоговый кодекс, законы "О статусе муниципалитетов", "Об основах финансов муниципалитетов", "Об управлении муниципальными землями", "О местных (муниципальных) налогах и платежах" и "Об утверждении Положения о налоговой службе муниципалитетов".