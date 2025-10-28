Шёфёроглу: Реформы в Северном Кипре открывают возможности для сотрудничества с Азербайджаном

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Финансы
    • 28 октября, 2025
    • 14:54
    Реформы в Северном Кипре открывают новые возможности для страхового сотрудничества с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом сказал руководитель аппарата Министерства финансов Турецкой Республики Северного Кипра Бурак Шёфёроглу на саммите страховых технологий тюркских государств InsurTech-2025 в Баку.

    По его словам, реформы, проводимые в Северном Кипре как в банковском, так и в страховом секторе, создают новые перспективы для сотрудничества между тюркскими государствами, в том числе с Азербайджаном: "Наш опыт показывает, что страхование - это не только финансовый продукт, но и механизм доверия общества".

    Шёфёроглу отметил, что в 2024 году сборы по страхованию в Северном Кипре выросли на 87% - до 4,2 млрд лир, а сборы по страхованию жизни - на 42% - до 485 млн лир: "Капитал сектора за год вырос на 96%. Эти показатели увеличивают возможности интеграции в развитие страхового рынка как в регионе, так и в Азербайджане".

    По его словам, с принятием нового изменения в законодательстве были усилены требования к минимальному капиталу компаний, а арбитражный механизм упрощен: "Это важный шаг на пути к созданию прозрачного страхового рынка с тюркскими государствами, включая Азербайджан".

    Burak Şöföroğlu: "Şimali Kiprdə islahatlar Azərbaycanla sığorta əməkdaşlığı üçün yeni imkanlar açır"

    Лента новостей