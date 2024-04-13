Швейцария сократила инвестиции в экономику Азербайджана в 3 раза

В 2023 году Швейцария инвестировала в экономику Азербайджана 70,6 млн долларов США.

В 2023 году Швейцария инвестировала в экономику Азербайджана 70,6 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это в 3 раза меньше, чем в 2022 году.

Доля Швейцарии в общем объеме инвестиций в экономику Азербайджана за отчетный период снизилась с 3,4% до 1,1%.

В прошлом году Азербайджан инвестировал в экономику Швейцарии 40,7 млн долларов США, что на 15% больше, чем в предыдущем году.

Доля Азербайджана в общем объеме инвестиций в швейцарскую экономику за год снизилась с 2,4% до 1,3%.