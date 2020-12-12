Швеция намерена отказаться от наличных

В Швеции находящаяся в обращении наличность составляет всего 1% ВВП, в то время как в Еврозоне этот показатель равен 11%

Швеция намерена до 2022 года рассмотреть возможность перехода на цифровой аналог национальной валюты.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg , об этом сообщил министр по вопросам финансовых рынков и прав потребителей Пер Болунд.

По его данным, в пятницу было начато исследование потенциального перехода на электронные деньги. Ожидается, что процесс изучения такой возможности должен завершиться к концу ноября 2022 года.