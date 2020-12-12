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Швеция намерена отказаться от наличных

Швеция намерена отказаться от наличных В Швеции находящаяся в обращении наличность составляет всего 1% ВВП, в то время как в Еврозоне этот показатель равен 11%
Финансы
12 декабря 2020 г. 09:42
Швеция намерена отказаться от наличных

Швеция намерена до 2022 года рассмотреть возможность перехода на цифровой аналог национальной валюты.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом сообщил министр по вопросам финансовых рынков и прав потребителей Пер Болунд.

По его данным, в пятницу было начато исследование потенциального перехода на электронные деньги. Ожидается, что процесс изучения такой возможности должен завершиться к концу ноября 2022 года.

В ноябре Шведское радио, ссылаясь на доклад Центрального банка, сообщало, что живыми деньгами в Швеции производится менее 10% всех платежей. По его данным, Швеция занимает первое место в мире по темпам отказа от наличных денег. Находящаяся в обращении наличность составляет всего 1% ВВП, в то время как в Еврозоне этот показатель равен 11%.

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