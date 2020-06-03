Штрафы за неношение медмасок пойдут на борьбу с коронавирусом

Административные штрафы за неношение медицинской маски в Азербайджане будут перечисляться в госбюджет согласно пункту 25.8 Кодекса об административных правонарушениях.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил глава пресс-службы Минфина Маис Пириев.

По его словам, собранные за нарушение карантинного режима средства планируется направить на финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты дыхательных путей в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за непредотвращение должностными лицами нарушения этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица - 100 манатов, юридические лица - 200 манатов. За повторное нарушение лицом, получившим административное взыскание, со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания физические лица будут оштрафованы в размере 100 манатов, должностные лица - 200 манатов, юридические лица - 400 манатов.