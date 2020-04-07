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Штрафы нарушителей карантинного режима будут направлены на борьбу с COVID-19

Штрафы нарушителей карантинного режима пойдут на борьбу с COVID-19

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В Государственном агентстве казначейства Министерства финансов Азербайджана открыт отдельный казначейский счет для учета штрафов, уплаченных юридическими и физическими лицами за нарушение особого карантинного режима по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил глава пресс-службы Минфина Маис Пириев.

Представитель министерства отметил, что административные штрафы в соответствии с пунктом 25.8 Кодекса об административных правонарушениях перечисляются в госбюджет: "Поступления за счет штрафов, применяемых за нарушение карантинного режима, планируется направить на финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусом".

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