Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 6%

На 1 сентября этого года широкая денежная масса (агрегат М3) в Азербайджане составила 47 млрд 766,9 млн манатов, что на 0,2% больше, чем месяц назад, на 2,7% больше по сравнению с началом года и на 6,1% - больше, чем на 1 сентября прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В том числе, денежная масса в манатах (агрегат М2) составила 36 млрд 806,2 млн манатов, что на 0,4% больше в месячном сравнении, на 0,4% по сравнению с началом текущего года и на 4,35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На отчетную дату депозиты до востребования (денежный агрегат М1) составили 29 млрд 126,7 млн манатов, что на 0,4% больше в месячном сравнении, на 1,75% меньше по сравнению с началом года и на 2,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

На 1 сентября наличная денежная масса вне банков (агрегат М0) составила 16 млрд 828,6 млн манатов, что на 1% больше в месячном сравнении, на 6,1% - по сравнению с началом года и на 5,9% - по сравнению с тем же периодом прошлого года.