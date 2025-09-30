Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 6%

    Финансы
    • 30 сентября, 2025
    • 17:09
    Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 6%

    На 1 сентября этого года широкая денежная масса (агрегат М3) в Азербайджане составила 47 млрд 766,9 млн манатов, что на 0,2% больше, чем месяц назад, на 2,7% больше по сравнению с началом года и на 6,1% - больше, чем на 1 сентября прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    В том числе, денежная масса в манатах (агрегат М2) составила 36 млрд 806,2 млн манатов, что на 0,4% больше в месячном сравнении, на 0,4% по сравнению с началом текущего года и на 4,35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    На отчетную дату депозиты до востребования (денежный агрегат М1) составили 29 млрд 126,7 млн манатов, что на 0,4% больше в месячном сравнении, на 1,75% меньше по сравнению с началом года и на 2,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

    На 1 сентября наличная денежная масса вне банков (агрегат М0) составила 16 млрд 828,6 млн манатов, что на 1% больше в месячном сравнении, на 6,1% - по сравнению с началом года и на 5,9% - по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    широкая денежная масса Азербайджан Центробанк денежные агрегаты
    Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 6 % artıb

    Последние новости

    18:16

    Бадершнайдер: Зеленые технологии создают экономические возможности для быстрого перехода

    Энергетика
    18:05

    ADSEA предлагает применение дифференциальных тарифов для оптимизации расхода воды

    Финансы
    18:01

    В связи с матчем "Карабаха" бакинское метро будет работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    18:00

    Трамп назвал Пашиняна "другой парень"

    В регионе
    17:58

    Австрия объявила персоной нон-грата дипломата РФ

    Другие страны
    17:51

    Представитель GHGSat: Источники выбросов имеют периодический характер

    Энергетика
    17:50

    Трамп обещает уволить военных руководителей, не соответствующих стандартам

    Другие страны
    17:50

    OGCI: Выбросы на большинстве объектов SOCAR не зафиксированы

    Энергетика
    17:48
    Фото

    Азербайджанские стрелки завоевали еще одну медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    Лента новостей