    Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 6 % artıb

    Maliyyə
    • 30 sentyabr, 2025
    • 16:25
    Bu il sentyabrın 1-nə Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi (M3 aqreqatı) 47 milyard 766,9 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 0,2 %, ilin əvvəli ilə müqayisədə 2,7 %, ötən il sentyabrın 1-nə nisbətən 6,1 % çoxdur.

    O cümlədən, manatla pul kütləsi (M2 aqreqatı) 36 milyard 806,2 milyon manat olub ki, bu da aylıq müqayisədə 0,4 %, ilin əvvəli ilə müqayisədə də 0,4 %, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 4,35 % çoxdur.

    Hesabat tarixinə tələbli depozitlər (M1 pul aqreqatı) 29 milyard 126,7 milyon manat təşkil edib ki, bu da, aylıq müqayisədə 0,4 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 1,75 % az, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 2,9 % çoxdur.

    Sentyabrın 1-nə banklardan kənarda olan nağd pul kütləsi (M0 aqreqatı) isə 16 milyard 828,6 milyon manat olub ki, bu da aylıq müqayisədə 1 %, ilin əvvəli ilə müqayisədə 6,1 %, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,9 % çoxdur.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı pul kütləsi

    Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 6 % artıb

