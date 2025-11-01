Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%

    Финансы
    • 01 ноября, 2025
    • 18:21
    Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%

    По состоянию на 1 октября текущего года объем денежной массы в Азербайджане (агрегат M3) составил 47 миллиардов 985,7 миллиона манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,5 % больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 3,2 % больше по сравнению с началом года и на 5,3 % больше, чем на 1 октября прошлого года.

    В том числе объем денежной массы в манатах (агрегат M2) составил 37 миллиардов 188,1 миллиона манатов, что на 1 % больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 1,5 % больше с начала года и на 4 % больше в годовом исчислении.

    Объем депозитов до востребования (агрегат M1) на отчетную дату составил 29 миллиардов 468,4 миллиона манатов, что на 1,2 % больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 0,6 % меньше с начала года и на 2,7 % больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    На 1 октября объем наличных средств вне банков (агрегат M0) составил 17 миллиардов 011,3 миллиона манатов, что на 1,1 % больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 7,3 % больше с начала года и на 7,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Центральный банк Азербайджана широкая денежная масса
    Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 5 %-dən çox artıb

    Последние новости

    18:46

    Число жертв наводнений во Вьетнаме возросло до 28 человек, 43 пострадали

    Другие страны
    18:36

    Глава МИД Эстонии отметил важную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    18:25

    В Батуми состоится серия мероприятий по случаю 8 ноября - Дня Победы

    Внешняя политика
    18:21

    Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%

    Финансы
    18:13

    В Москве в 2026 году повысят тарифы на патенты для мигрантов

    В регионе
    18:05

    Меджнун Мамедов: Рост производства оливок в Азербайджане способствует расширению экспорта

    АПК
    17:57

    СМИ: В результате вендетты на острове Крит погибли 2 человека, еще 10 ранены

    Другие страны
    17:55

    Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 9,3%

    Финансы
    17:41

    Вклады населения в азербайджанских банках выросли на 11,5%

    Финансы
    Лента новостей