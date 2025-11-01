Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%

По состоянию на 1 октября текущего года объем денежной массы в Азербайджане (агрегат M3) составил 47 миллиардов 985,7 миллиона манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,5 % больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 3,2 % больше по сравнению с началом года и на 5,3 % больше, чем на 1 октября прошлого года.

В том числе объем денежной массы в манатах (агрегат M2) составил 37 миллиардов 188,1 миллиона манатов, что на 1 % больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 1,5 % больше с начала года и на 4 % больше в годовом исчислении.

Объем депозитов до востребования (агрегат M1) на отчетную дату составил 29 миллиардов 468,4 миллиона манатов, что на 1,2 % больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 0,6 % меньше с начала года и на 2,7 % больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На 1 октября объем наличных средств вне банков (агрегат M0) составил 17 миллиардов 011,3 миллиона манатов, что на 1,1 % больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 7,3 % больше с начала года и на 7,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.