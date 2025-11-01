İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 5 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 01 noyabr, 2025
    • 18:02
    Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 5 %-dən çox artıb

    Bu ilin oktyabrın 1-nə Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi (M3 aqreqatı) 47 milyard 985,7 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 0,5 %, ilin əvvəli ilə müqayisədə 3,2 %, ötən ilin oktyabrın 1-nə nisbətən 5,3 % çoxdur.

    O cümlədən, manatla pul kütləsi (M2 aqreqatı) 37 milyard 188,1 milyon manat olub ki, bu da aylıq müqayisədə 1 %, ilin əvvəli ilə müqayisədə 1,5 %, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 4 % çoxdur.

    Hesabat tarixinə tələbli depozitlər (M1 pul aqreqatı) 29 milyard 468,4 milyon manat təşkil edib ki, bu da, aylıq müqayisədə 1,2 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 0,6 % az, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 2,7 % çoxdur.

    Oktyabrın 1-nə banklardan kənarda olan nağd pul kütləsi (M0 aqreqatı) isə 17 milyard 011,3 milyon manat olub ki, bu da aylıq müqayisədə 1,1 %, ilin əvvəli ilə müqayisədə 7,3 %, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 7,5 % çoxdur.

