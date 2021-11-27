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Шахмар Мовсумов: Обсуждение новой стратегии АВВ в Шуше имеет особое значение

Шахмар Мовсумов: Обсуждение новой стратегии АВВ в Шуше имеет особое значение В Шуше состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета Международного банка Азербайджана (АВВ).
Финансы
27 ноября 2021 г. 17:38
Шахмар Мовсумов: Обсуждение новой стратегии АВВ в Шуше имеет особое значение

В Шуше состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета Международного банка Азербайджана (АВВ).

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, собрание прошло в конференц-зале отеля «Карабах», где темой обсуждения стали реализация и достигнутые результаты текущей стратегии банка, а также стратегические цели банка на 2022-2025 годы.

«После освобождения оккупированных территорий начался новый этап в развитии Азербайджана. Поэтому обсуждение новой стратегии АВВ в городе Шуша имеет особое значение», - сказал Председатель Наблюдательного Совета АВВ Шахмар Мовсумов.

ABB создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Министерства финансов в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,29%. Уставный капитал банка равен 1 млрд 241,287 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Şahmar Mövsümov: "ABB-nin yeni strategiyasının Şuşada müzakirəsi xüsusi önəm kəsb edir”

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