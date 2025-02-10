Шахмар Мовсумов: Доля ненефтяного сектора в ВВП Азербайджана достигла 68%

11:08

Диверсификация экономики Азербайджана стала ответом на важные вызовы.

Как сообщает Report, об этом заявил в Баку заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на презентации презентации ежегодного глобального отчета Всемирного банка "Доклад о мировом развитии" (WDR) за 2024 год.

По его словам, если в 2011 году доля ненефтяного сектора в ВВП составляла 49%, то в 2024 году она достигла 68%. "Эта трансформация стала результатом усилий по построению более сбалансированной и устойчивой экономики. Улучшилось благосостояние населения, выросли минимальная зарплата, пенсии и занятость, а также были приняты меры по снижению бедности", – отметил он.

Мовсумов подчеркнул, что с момента вступления в 1992 году во Всемирный банк Азербайджан осуществил масштабную трансформацию – из страны, зависящей от внешней помощи, он превратился в донора Международной ассоциации развития.

"Всемирный банк стал очень важным нашим партнером. Банк оказал серьезную поддержку проектам в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта и другой инфраструктуры", - добавил Мовсумов.