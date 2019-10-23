​Шахмар Мовсумов: Активы ГНФАР приблизились к 42,5 млрд долларов

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) приблизились к 42,5 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом проинформировал исполнительный директор фонда Шахмар Мовсумов на встрече с членами Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham).

"ГНФАР придерживается очень консервативной инвестиционной политики. Однако с 2012 года Фонд включает в портфель новые виды активов, увеличивает покупку акций, инвестирует в недвижимость и золото. Мы продолжим работу по дальнейшему увеличению доли рисковых активов", - сказал он.