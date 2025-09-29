Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Шахин Махмудзаде: Азербайджанские банки выдали зеленых кредитов на 300 млн манатов

    Финансы
    • 29 сентября, 2025
    • 17:08
    Шахин Махмудзаде: Азербайджанские банки выдали зеленых кредитов на 300 млн манатов

    Азербайджанские банки до сих пор выдали кредитов на 300 млн манатов, связанных с переходом к зеленой экономике.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Шахин Махмудзаде в день открытия III Бакинской климатической недели (BCAW2025).

    Он отметил, что банковский сектор Азербайджана принял на себя добровольные обязательства в размере 2 млрд манатов, связанные с переходом к зеленой экономике до 2030 года:

    "Это было объявлено во время COP29. Согласно последней статистике, местные банки выдали примерно 13 тыс. кредитов, связанных с этой деятельностью, а общая сумма составила 300 млн манатов".

    По его словам, в результате зеленый переход представляет собой сложный и долгосрочный путь: "Но динамика, которую мы создаем сегодня, окажет долгосрочное влияние".

    Şahin Mahmudzadə: "Azərbaycan bankları indiyədək 300 milyon manat "yaşıl kredit" verib"

