Шахин Махмудзаде: Азербайджанские банки выдали зеленых кредитов на 300 млн манатов

Азербайджанские банки до сих пор выдали кредитов на 300 млн манатов, связанных с переходом к зеленой экономике.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Шахин Махмудзаде в день открытия III Бакинской климатической недели (BCAW2025).

Он отметил, что банковский сектор Азербайджана принял на себя добровольные обязательства в размере 2 млрд манатов, связанные с переходом к зеленой экономике до 2030 года:

"Это было объявлено во время COP29. Согласно последней статистике, местные банки выдали примерно 13 тыс. кредитов, связанных с этой деятельностью, а общая сумма составила 300 млн манатов".

По его словам, в результате зеленый переход представляет собой сложный и долгосрочный путь: "Но динамика, которую мы создаем сегодня, окажет долгосрочное влияние".