СЭЗ Алят получила новые земли в постоянное пользование
Финансы
- 24 апреля, 2026
- 12:20
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности свободной экономической зоны Алят.
Как сообщает Report, документ предусматривает передачу земельного участка площадью 1 453,09 гектара, расположенного на административной территории поселка Алят Гарадагского района Баку, в пользование уполномоченного органа зоны.
Согласно распоряжению, указанные земли, находящиеся в государственной собственности и определенные как территория свободной экономической зоны, передаются на условиях единовременного, безвозмездного и бессрочного пользования.
Министерству экономики и уполномоченному органу СЭЗ Алят поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.
