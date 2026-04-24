    24 апреля, 2026
    • 12:20
    СЭЗ Алят получила новые земли в постоянное пользование

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности свободной экономической зоны Алят.

    Как сообщает Report, документ предусматривает передачу земельного участка площадью 1 453,09 гектара, расположенного на административной территории поселка Алят Гарадагского района Баку, в пользование уполномоченного органа зоны.

    Согласно распоряжению, указанные земли, находящиеся в государственной собственности и определенные как территория свободной экономической зоны, передаются на условиях единовременного, безвозмездного и бессрочного пользования.

    Министерству экономики и уполномоченному органу СЭЗ Алят поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

    Свободная экономическая зона Алят
    Ələt azad iqtisadi zonasının ərazisi 1 500 hektara yaxın genişləndirilib

    13:19

    Казахстан делает ставку на Азербайджан в развитии маршрута Восток–Запад

    13:18
    Переселившимся в город Агдам вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    13:17

    Международный аэропорт Тегерана возобновит работу с 25 апреля

    13:11

    Санчес: Войны на Ближнем Востоке демонстрируют провал политики грубой силы

    13:09

    Вагит Алекперов: Детский сад в Физули станет стимулом для формирования нового поколения

    13:07

    Санчес призвал ЕС ускорить энергопереход и ввести налог для энергогигантов

    13:02

    ЕС утвердил дорожную карту "Единая Европа - единый рынок" до 2028 года

    13:01

    Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос почти на 29%

    13:00

    Санчес отреагировал на новости о планах США исключить Испанию из НАТО

