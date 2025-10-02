Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    

    Сделка Pfizer с США поддержала рост акций фармкомпаний

    Финансы
    • 02 октября, 2025
    • 10:45
    Сделка Pfizer с США поддержала рост акций фармкомпаний

    Европейские и американские акции компаний в сфере здравоохранения подорожали после того, как Pfizer согласовала с администрацией президента США Дональда Трампа снижение цен на лекарства в программе Medicaid.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Индекс здравоохранения Европы поднялся на 5,3% - это рекордное дневное повышение с 2008 года. Акции компаний Ambu, Sartorius, Merck, Roche и AstraZeneca прибавили 8–12%, бумаги Novo Nordisk и Novartis выросли на 6,4% и 3,9% соответственно.

    В США акции Eli Lilly, Merck, AbbVie и Bristol Myers Squibb подорожали на 5–8%, подтянув индекс здравоохранения к максимуму за пять месяцев.

