Сделка Pfizer с США поддержала рост акций фармкомпаний

Европейские и американские акции компаний в сфере здравоохранения подорожали после того, как Pfizer согласовала с администрацией президента США Дональда Трампа снижение цен на лекарства в программе Medicaid.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс здравоохранения Европы поднялся на 5,3% - это рекордное дневное повышение с 2008 года. Акции компаний Ambu, Sartorius, Merck, Roche и AstraZeneca прибавили 8–12%, бумаги Novo Nordisk и Novartis выросли на 6,4% и 3,9% соответственно.

В США акции Eli Lilly, Merck, AbbVie и Bristol Myers Squibb подорожали на 5–8%, подтянув индекс здравоохранения к максимуму за пять месяцев.