    Счетная палата выявила в "Азеристиликтеджхизат" неучтенные котельные и активы

    Финансы
    • 27 октября, 2025
    • 18:05
    Счетная палата выявила в Азеристиликтеджхизат неучтенные котельные и активы

    Счетная палата по итогам аудита выявила неучтенные котельные в акционерном обществе "Азеристиликтеджхизат", а также активы, не отраженные в бухгалтерском учете.

    Как сообщает Report, проверка охватила период с 1 января 2023 года по 1 апреля 2025 года.

    244 котельные, числящиеся в балансе компании, фактически не принадлежат предприятию. Часть из них находится в состоянии консервации, другие остались незавершенными объектами строительства.

    Отмечается, что данная ситуация делает необходимым пересмотр и оптимизацию структуры балансовой принадлежности.

    Кроме того, аудит выявил, что активы на сумму 1,6 млн манатов, сформированные за счет госинвестиций в строительство и модернизацию котельных в Баку, не были корректно отражены в бухгалтерском учете.

    Коллегия Счетной палаты приняла решение восстановить 3,6 млн манатов в учете и поручила соответствующим органам принять меры для устранения выявленных нарушений.

