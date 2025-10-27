Счетная палата выявила в "Азеристиликтеджхизат" неучтенные котельные и активы

Счетная палата по итогам аудита выявила неучтенные котельные в акционерном обществе "Азеристиликтеджхизат", а также активы, не отраженные в бухгалтерском учете.

Как сообщает Report, проверка охватила период с 1 января 2023 года по 1 апреля 2025 года.

244 котельные, числящиеся в балансе компании, фактически не принадлежат предприятию. Часть из них находится в состоянии консервации, другие остались незавершенными объектами строительства.

Отмечается, что данная ситуация делает необходимым пересмотр и оптимизацию структуры балансовой принадлежности.

Кроме того, аудит выявил, что активы на сумму 1,6 млн манатов, сформированные за счет госинвестиций в строительство и модернизацию котельных в Баку, не были корректно отражены в бухгалтерском учете.

Коллегия Счетной палаты приняла решение восстановить 3,6 млн манатов в учете и поручила соответствующим органам принять меры для устранения выявленных нарушений.