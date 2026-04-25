    Финансы
    25 апреля, 2026
    10:25
    Счетная палата выявила различия в подходах к оценке недвижимости местных органов власти

    В Азербайджане в процессе страхования объектов недвижимости, принадлежащих местным органам исполнительной власти, использовались различные подходы к определению восстановительной стоимости.

    Как сообщает Report, об этом говорится в бюллетене "Государственный аудит" Счетной палаты.

    Согласно документу, в течение 2023–2024 годов восстановительная стоимость застрахованных объектов недвижимости по 64 органам исполнительной власти устанавливалась непосредственно страховыми компаниями. В отношении оставшихся 8 органов исполнительной власти указанные стоимости определялись исходя из первоначальной балансовой стоимости имущества, а страховые взносы начислялись на основании этих расчетов.

    При этом проведенный анализ продемонстрировал, что в целом ряде случаев восстановительная стоимость, установленная страховыми компаниями, значительно расходилась с балансовой либо остаточной стоимостью данного имущества.

    Подчеркивается, что такие расхождения способны повлечь за собой неточности при исчислении страховых взносов и некорректную оценку рисков.

    Hesablama Palatası: Dövlət əmlakının sığortasında qiymətləndirmə fərqi var

