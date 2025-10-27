Счетная палата выявила нарушения в управлении средствами "Азеристиликтеджхизат"

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    27 октября, 2025
    Счетная палата Азербайджана провела аудит использования государственных средств и имущества в акционерном обществе "Азеристиликтеджхизат". Проверка охватила период с 1 января 2023 года по 1 апреля 2025 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет ведомства, за этот период объем поступлений составил 149,3 млн манатов, а расходов - 146,7 млн манатов.

    В документе отмечено, что несмотря на регулярное повышение тарифов на услуги теплоснабжения для населения и юридических лиц, что должно было привести к росту операционных доходов, процесс оптимизации объема государственных субсидий так и не был начат в 2025 году.

    За два года предприятие получило из госбюджета 89,6 млн манатов субсидий и 5,5 млн манатов капитальных расходов. При этом доходы увеличились лишь на 3,9 млн манатов (7,5%), расходы остались почти на прежнем уровне, а убытки сократились на 3,5 млн манатов (75,3%).

    Счетная палата отмечает, что, несмотря на обеспеченность всей необходимой инфраструктурой - трубопроводами, распределителями, персоналом, электроэнергией и газом, - реальный объем продаж тепловой энергии не достигает возможного потенциала.

    Это, с одной стороны, объясняется тем, что тариф для населения значительно ниже себестоимости, что делает расширение абонентской базы экономически нецелесообразным (так как приводит к увеличению убытков). С другой стороны, это говорит о несоответствии управления государственным имуществом принципам эффективности.

    По данным первичного учета, дебиторская задолженность на 1 января 2023 года составляла 20,758 млн манатов, на 1 января 2025 года - 24,749 млн, а на 1 апреля 2025 года - 34,532 млн манатов.

    Аудит показал, что уровень сбора платежей от реализации тепловой энергии, без учета долгов прошлых лет, составлял 86–90% (в том числе по населению - 71–78%). Однако если учитывать все долги, то уровень реального сбора не превышает 40–45%, а среди населения - всего 20–25%.

    Проверка выявила, что за счет госинвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию котельных в Баку было создано активов на сумму 1,618 млн манатов, которые не отражены в бухгалтерском учете компании в установленном порядке.

    Коллегия Счетной палаты, рассмотрев результаты аудита, постановила учесть восстановление 3,654 млн манатов в бухгалтерском учете; направить соответствующие документы и материалы в компетентные органы для устранения выявленных нарушений и недостатков; обеспечить выполнение рекомендаций по повышению эффективности управления государственными средствами и имуществом.

    Hesablama Palatası "Azəristiliktəchizat"da nöqsanlar aşkarlayıb

