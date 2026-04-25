Счетная палата выявила нарушения в обязательном страховании госимущества

В Азербайджане при расчете страховых взносов по обязательному страхованию государственного имущества не во всех случаях применялась единая методология.

Как сообщает Report, об этом говорится в бюллетене "Государственный аудит" Счетной палаты Азербайджана.

Согласно документу, предусмотренные правилами показатели - финансовые параметры, факторы риска и назначение имущества - при определении страховых тарифов в ряде случаев применялись несистемно.

В ходе анализа также выявлено, что по некоторым организациям устанавливались высокие размеры франшизы, что создавало риск неполного покрытия ущерба при наступлении страхового случая.

Отмечается, что методологические несоответствия при расчете восстановительной стоимости и страховых взносов, а также применение высоких франшиз ограничивали полноценное страхование государственного имущества.

В палате подчеркнули, что подобная практика не соответствует принципам сохранности имущества, полной компенсации ущерба и эффективного использования бюджетных средств.