Счетная палата выявила нарушения в обязательном страховании госимущества
- 25 апреля, 2026
- 12:07
В Азербайджане при расчете страховых взносов по обязательному страхованию государственного имущества не во всех случаях применялась единая методология.
Как сообщает Report, об этом говорится в бюллетене "Государственный аудит" Счетной палаты Азербайджана.
Согласно документу, предусмотренные правилами показатели - финансовые параметры, факторы риска и назначение имущества - при определении страховых тарифов в ряде случаев применялись несистемно.
В ходе анализа также выявлено, что по некоторым организациям устанавливались высокие размеры франшизы, что создавало риск неполного покрытия ущерба при наступлении страхового случая.
Отмечается, что методологические несоответствия при расчете восстановительной стоимости и страховых взносов, а также применение высоких франшиз ограничивали полноценное страхование государственного имущества.
В палате подчеркнули, что подобная практика не соответствует принципам сохранности имущества, полной компенсации ущерба и эффективного использования бюджетных средств.