    Счетная палата выявила нарушения в обязательном страховании госимущества

    25 апреля, 2026
    Счетная палата выявила нарушения в обязательном страховании госимущества

    В Азербайджане при расчете страховых взносов по обязательному страхованию государственного имущества не во всех случаях применялась единая методология.

    Как сообщает Report, об этом говорится в бюллетене "Государственный аудит" Счетной палаты Азербайджана.

    Согласно документу, предусмотренные правилами показатели - финансовые параметры, факторы риска и назначение имущества - при определении страховых тарифов в ряде случаев применялись несистемно.

    В ходе анализа также выявлено, что по некоторым организациям устанавливались высокие размеры франшизы, что создавало риск неполного покрытия ущерба при наступлении страхового случая.

    Отмечается, что методологические несоответствия при расчете восстановительной стоимости и страховых взносов, а также применение высоких франшиз ограничивали полноценное страхование государственного имущества.

    В палате подчеркнули, что подобная практика не соответствует принципам сохранности имущества, полной компенсации ущерба и эффективного использования бюджетных средств.

    Azərbaycanda dövlət əmlakının icbari sığortasında metodoloji uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Последние новости

    14:13

    Баку и Киев могут наладить сотрудничество в производстве антидронов и обмен опытом в этой области

    Армия
    14:12

    Владимир Зеленский поблагодарил президента Ильхама Алиева за помощь Украине

    Внешняя политика
    14:04

    Президент Ильхам Алиев: SOCAR много лет успешно работает в Украине

    Внешняя политика
    14:03

    Ильхам Алиев: Военно-промышленный комплекс развивается как в Азербайджане, так и в Украине

    Внешняя политика
    13:57
    Фото

    Президенты Азербайджана и Украины выступили с заявлениями для прессы

    Внешняя политика
    13:51

    Зеленский: Украинские студенты приедут в Азербайджан на реабилитацию

    Внутренняя политика
    13:49

    В Габале состоялась встреча президентов Ильхама Алиева и Владимира Зеленского в формате "один на один" и в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:46

    Зеленский заявил о готовности провести переговоры с РФ в Азербайджане

    Внешняя политика
    13:44

    Ильхам Алиев: Наше сотрудничество с Украиной имеет очень прочную политическую основу

    Внутренняя политика
    Лента новостей