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Счетная палата выявила нарушения в двух вузах Азербайджана

Счетная палата выявила нарушения в двух вузах Азербайджана Счетная палата выявила нарушения в Бакинском государственном университете, а также в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.
Финансы
25 июля 2024 г. 11:45
Счетная палата выявила нарушения в двух вузах Азербайджана

Счетная палата выявила нарушения в Бакинском государственном университете, а также в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, об этом говорилось на очередном заседании коллегии под председательством Вугара Гюльмамедова, в ходе которого впервые обсужден "Аудиторский отчет по результатам аудита управления и использования Бакинским государственным университетом государственных средств и другого государственного имущества, а также его деятельности".

В обсуждениях приняли участие ректор университета Эльчин Бабаев и проректоры. Ректор отметил, что результаты аудита послужат улучшению деятельности университета, будут учтены все предложения и рекомендации Счетной палаты.

Затем был обсужден "Аудиторский отчет по результатам аудита управления государственными средствами и другим государственным имуществом Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта". В результате обсуждений были приняты решения об утверждении аудиторских отчетов, проведении необходимых работ с целью устранения учебными заведениями выявленных недостатков.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası iki ali təhsil müəssisəsində nöqsanlar aşkar edib

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