Счетная палата выявила нарушения на 80 млн манатов в прошлом году

Общая сумма нарушений, выявленных в 2021 году в результате контрольных мер Счетной палаты Азербайджана, составила 80,1 млн манатов.

Общая сумма нарушений, выявленных в 2021 году в результате контрольных мер Счетной палаты Азербайджана, составила 80,1 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Палаты за прошлый год.

В документе говорится, что в отчетном году определены прямые меры, связанные с восстановлением 35,7 млн манатов в денежной и натуральной форме, из этой суммы обеспечено восстановление 30,8 млн манатов, в том числе 23,9 млн манатов в денежной форме, 6,5 млн манатов в натуральной форме, а финансирование на 0,4 млн манатов сокращено или осуществлены взаиморасчеты.

Из 35,7 млн манатов, по восстановлению которых принято решение, обеспечено исполнение 86%. Меры, которые будут предприняты в связи с восстановлением оставшихся 4,9 млн манатов, в текущем году находятся в центре внимания.

Счетная палата не определила прямых мер по восстановлению средств в размере 44,4 млн манатов, из них полное восстановление 14,1 млн манатов по ряду причин не считается возможным. Большая часть суммы, восстановление которой не считается возможным, сформирована в основном структурами, работающими в сфере науки, образования, здравоохранения и культуры.