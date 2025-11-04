Счетная палата выявила дисбаланс между госдолгом и ростом бюджетных доходов

Счетная палата выявила серьезный дисбаланс между ростом государственного долга (24,5%) и доходами бюджета (3,9%) в среднесрочной перспективе, что может ограничить возможности финансирования приоритетных расходов и усилить фискальную нагрузку.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту закона "О государственном бюджете на 2026 год".

Согласно информации, ожидается, что объем государственного долга (внешнего и внутреннего) к концу этого года сформируется на уровне 25,4 млрд манатов, что составит 19,6% от прогнозируемого ВВП.

Анализ "Прогноза доходов и расходов по проекту государственного бюджета на 2026 год и последующие три года", представленного Министерством финансов, и показателей государственного долга на среднесрочный период, выявляет ряд фискальных рисков. Так, согласно представленной информации, в среднесрочном периоде объем государственного долга увеличится примерно на 24,5% по сравнению с текущим уровнем (25,7 млрд манатов), в то время как доходы госбюджета к концу периода вырастут всего на 1,5 млрд манатов, или 3,9%.