Счетная палата: Выполнение прогноза по налоговым поступлениям зависит от сокращения объема наличных операций

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Выполнение прогноза по поступлениям в госбюджет по линии министерства налогов непосредственно зависит от успешного решения вопросов по ограничению наличных операций, внедрения системы электронной счет-фактуры при проводимых налогоплательщиками операциях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Счетной палаты по законопроекту “О госбюджете на 2017 год”.

"Перевыполнение прогноза на будущий год по налогу на добавочную стоимость и упрощенному налогообложению в нынешних хрупких макроэкономических условиях зависит от комплексных мер, отражающих направления реформ в налоговой сфере в 2016 году, в частности, стимулирования безналичных расчетов и ограничения наличных операций, внедрения системы электронной счет-фактуры при проводимых налогоплательщиками операциях", - говорится в документе.

В заключении отмечается, что на мобилизации бюджетных доходов также положительно скажется внедрение системы электронной счет-фактуры в сферах производства услуг, строительства, туризма, транспорта, информации и связи, составляющих примерно 60% ВВП.