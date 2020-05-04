​Счетная палата выявила 561 нарушение закона

Из 561 выявленного Счетной палатой Азербайджана в 2019 году нарушения 172 были связаны с нарушением бюджетного законодательства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет учреждения.

Согласно документу, в прошлом году было выявлено 136 нарушений закона о госзакупках, 119 нарушений законодательства о бухгалтерском учете и отчетности, 56 нарушений законодательства о капитальных вложениях (строительстве), 42 нарушения законодательства о доходах бюджета, 24 нарушения законодательства о внебюджетных фондах, социальному обеспечению и социальной защите, 7 нарушений законодательства о госимуществе, 5 нарушений законодательства в сфере банковского кредитования, валютных операций и госдолга.