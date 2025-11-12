Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Финансы
    • 12 ноября, 2025
    • 14:46
    Счетная палата: В проекте бюджета Фонда страхования от безработицы отсутствует информация об инвестициях

    Информация о направлении свободных средств Фонда страхования от безработицы (ФСБ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана на инвестиции не отражена в законопроекте о бюджете Фонда на 2026 год.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту.

    Согласно документу, такая ситуация снижает прозрачность и подотчетность использования государственных средств, а также приводит к искажению показателей доходов и расходов консолидированного бюджета.

    Инвестиционная деятельность Фонда регулируется "Порядком направления свободных средств Фонда страхования от безработицы на инвестиции и использования инвестиционного дохода", утвержденным указом президента Азербайджана от 17 апреля 2023 года.

    Вместе с тем Счетная палата отмечает, что формат представления и структура показателей, связанных с этой деятельностью, в бюджетном законодательстве пока не определены, что создает пробелы в учете и подотчетности использования государственных средств.

    Hesablama Palatası: İSF-nin büdcə layihəsində investisiya fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar yoxdur

