Счетная палата: В проекте бюджета Фонда страхования от безработицы отсутствует информация об инвестициях

Информация о направлении свободных средств Фонда страхования от безработицы (ФСБ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана на инвестиции не отражена в законопроекте о бюджете Фонда на 2026 год.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту.

Согласно документу, такая ситуация снижает прозрачность и подотчетность использования государственных средств, а также приводит к искажению показателей доходов и расходов консолидированного бюджета.

Инвестиционная деятельность Фонда регулируется "Порядком направления свободных средств Фонда страхования от безработицы на инвестиции и использования инвестиционного дохода", утвержденным указом президента Азербайджана от 17 апреля 2023 года.

Вместе с тем Счетная палата отмечает, что формат представления и структура показателей, связанных с этой деятельностью, в бюджетном законодательстве пока не определены, что создает пробелы в учете и подотчетности использования государственных средств.